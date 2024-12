Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1 dicembre): Antetokounmpo trascina Milwaukee, Fontecchio ko

Cinque le partitein NBA. Con Giannisprotagonista assoluto. Il greco fa a fette la difesa degli Washington Wizards con una tripla doppia da 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist; per iBucks è l’ottava vittoria nelle ultime 10 partite, la sesta in fila, per una classifica che vede per la prima volta un record positivo.Ad ovest i Phoenix Suns si impongono sui Golden State Warriors, nonostante il rientro di Steph Curry; la franchigia dell’Arizona ha a lungo il pallinopartita in mano e resiste al ritorno degli avversari nel finale grazie ai 27 punti di Devin Booker contornati da ben 9 assist, mentre Kevin Durant chiude con 21 e 10 rimbalzi, rifilando agli avversari la quarta sconfitta in fila.Settima vittoria nelle ultime otto partite per i Dallas Mavericks, ancora privi di Luka Doncic; nel mentre il leader dell’attacco è Kyrie Irving che ne mette a referto 30 aggiungendo 9 assist, 7 rimbalzi e 4 palle rubate, chiudendo la pratica Utah Jazz già nel primo parziale; il 94-106 finale è valido per il quinto posto momentaneo a ovest.