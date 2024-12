Secoloditalia.it - Nasce il “Campo Landini”: all’assemblea dei Verdi è la star, Conte diserta e umilia Bonelli e Schlein

C’è, come ospite d’onore,nazionale dei-Avs, a Chianciano Terme, a conferma del ruolo ormai “politico”, a tutto tondo, del leader della Cgil, che cerca spazio a sinistra a suon di scioperi e di slogan aggressivi sulle rivolte da consumare nel Paese. Peccato però che a Chianciano si sia consumata l’ennesima farsa del “largo”, che il leader dei, Angelo, aveva provato a rilanciare proponendo un giro in passerella per tutti i “capetti” del centrosinistra. Ma, rieletto co-portavoce di Europa Verde proprio in Toscana, finisce per incassare un’zione: la sua proposta di far alternare sul palco dell’Assemblea nazionale del partito i maggiori leader delle opposizioni – a eccezione di Matteo Renzi – viene immediatamente azzoppata da Giuseppe, che si collega solo in video, e Carlo Calenda, impossibilitato da problemi di salute a presenziare all’evento.