Napoli di misura a Torino caos VAR in Parma-Lazio 3-1

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande’ tra i granata di Vanoli e gli azzurri di Conte e quello del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Pecchia e i biancocelesti di Baroni in tempo realeIle lafanno visita rispettivamente ale alnelle gare valide per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali che saranno dirette nell’ordine da Fabbri di Ravenna e da Zufferli di Udine, che è stato il protagonista in negativo al Tardini insieme alla squadra VAR, con alcune decisioni che hanno fatto infuriare i biancocelesti.Antonio Conte, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte, allo stadio ‘Olimpico Grande’, gli azzurri di Antonio Conte vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta una settimana fa contro la Roma.