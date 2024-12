Ilgiorno.it - Monza: incendio in cucina, gatto perde i sensi. Lo rianimano i vigili del fuoco

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 dicembre 2024 – Idele salvano unrimasto all'interno di un appartamento colpito da un. È successo sabato 30 Novembre verso le 20.30 in via Monte Ortigara a, dove le squadre del comando die Brianza sono intervenute per le fiamme partite da una. I pompieri, arrivati con l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di, l'autopompa da Lissone ed il carro soccorso da Desio, hanno evacuato le ultime persone rimaste nel complesso condominiale ed estinto l'che si era propagato ad alcuni pensili della. All'interno dell'abitazione non c'erano persone, ma era presente unche a causa dell'inalazione dei fumi aveva perso coscienza. L'animale è stato recuperato e portato in un ambiente pulito dove si è provveduto subito a somministrare dell'ossigeno.