Mondiale per Club 2025, il Botafogo è la 32esima squadra

Ilvince in Copa Libertadores contro l’Atletico Mineiro e completa l’elenco delle 32 partecipanti alper. Il sorteggio si terrà giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 13 locali. Il nuovopersi disputerà dal 15 giugno al 13 luglionegli Stati Uniti. Le 32 squadre saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale, per un totale di 63 partite (senza la finale per il terzo posto). Tra le italiane ci sono Inter e Juventus.vince per la prima volta la Copa LiberatdoresNonostante abbia giocato in dieci minuti per tutta la partita a causa dell’espulsione al primo minuto di gioco del centrocampista Gregore ilsi è aggiudicato la sua prima Copa Libertadores battendo per 3-1 nella finale giocata a Buenos Aires i connazionali dell’Atletico Mineiro.