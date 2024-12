Quotidiano.net - Molotov brucia il portone. Paura per l’eurodeputato

Unannerito dalle fiamme. Le grandi maniglie dorate ossidate. In quella casa a Canosa di Puglia, nel nord Barese, abitadi Fratelli di Italia Francesco Ventola con la sua famiglia. La scorsa notte unacontro ilha scatenato il panico. Il politico, moglie e 3 figli erano in casa: "Non respiravamo, un incubo".