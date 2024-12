Ilpescara.it - Mister Baldini: «Vittoria dedicata a Marco "Il Tedesco" e a Paola Mastrangelo» [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Silvionel post Gubbio-Pescara 1-2 ha poca voglia di parlare di calcio, ma ha delle dediche speciali per il successo dei suoi ragazzi: aDi, per tutti “Il”, deceduto mercoledì scorso, e, ex giornalista ed insegnate, affetta da Sla che ha.