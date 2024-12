Fanpage.it - Minacce russe alla NATO, pronto il primo tratto dello scudo East Shield: cos’è e perché è importante

Il premier polacco Donald Tusk ha annunciato ieri il completamento delorientale che dovrebbe estendersi per circa 800 chilometri lungo i confini polacchi con la Russia e la Bielorussia: "L'obiettivo è dissuadere e scoraggiare un potenziale aggressore, motivo per cui è davvero un investimento per la pace".