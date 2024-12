Leccotoday.it - Mercatini, luci e villaggi a tema: i 10 eventi di Natale da non perdere tra Lecco e provincia

Leggi su Leccotoday.it

Manca quasi un mese al 25 dicembre, ma anche trasi respira già aria di. Grazie a, proiezioni,di Santa Claus, piste di pattinaggio e tanto altro ancora, le occasioni per fare festa nelle festività non mancano di certo. Ecco una selezione (non.