Salernotoday.it - Mensa di Tommaso chiusa dopo lo sfratto, Italia Viva: "Intervenga il sindaco"

Leggi su Salernotoday.it

A Pagani ladi, storico punto di riferimento per chi vive in condizioni di difficoltà, ha chiuso i battentilodai locali della Fondazione del Carminello ad Arco. Un duro colpo per la comunità, che a meno di un mese dal Natale vede venire meno un presidio di umanità per.