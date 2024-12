Unlimitednews.it - Meloni “Sinistra obsoleta, Centrodestra unito da stessi valori”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi Moderati è un pezzo fondamentale della maggioranza di, voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui e del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l’azione di governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video messaggio inviato all’assemblea nazionale di Noi Moderati. “I cittadini ci hanno dato la loro fiducia e lo hanno fatto perchè sanno che si possono fidare di noi, che noi vogliamo attuare il programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni, una cosa non proprio scontata in Italia, e sanno anche che la nostra cifra è la concretezza”, ha aggiunto.“Un giorno sì e l’altro anche veniamo accusati dalladi essere ideologici, di portare avanti i provvedimenti lontani dal mondo e dalla realtà: a me pare esattamente il contrario, a me pare che l’ideologia, i pregiudizi e gli schemi obsoleti siano di istanza da qualche altra parte, ha sottolineato il premier, aggiungendo: “A noi invece piace approfondire le questioni, anche quelle più spinose, anche quelle all’apparenza troppo difficili da affrontare, anche quelle dalle quali in passato gli altri sono scappati, valutare le opzioni possibili e tentare di scegliere quella che è più efficace o che si ritiene la più efficace”.