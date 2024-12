Ecodibergamo.it - Medici di base, cresce il carico di lavoro: «Molti sono vicini ai 2.000 assistiti»

SANITÀ . In media ogni camice bianco ha in capo 1.575 pazienti: Bergamo quinta in Italia. Marinoni: «Nuove leve scoraggiate». E i sindacati: «La nostrana di territorio provata».