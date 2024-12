Oasport.it - Mattia Furlani vince il Rising Star di World Athletics: è il miglior giovane del mondo

ha vinto il prestigiosissimo Men’s, il riconoscimento conferito daalatleta emergente su scala globale: ilfuoriclasse laziale è la stella nascente degli Oscar assegnati dalla Federazione Mondiale di atletica leggera. Per la prima volta nella storia un italiano riesce ad arrivare così in alto nelle gerarchie della ex IAAF: considerando tutte le categorie dei premi, un rappresentante del Bel Paese non aveva mai festeggiato.Il 19enne, talento indiscusso del salto in lungo, chiude così con la ciliegina sulla torta una stagione davvero da favola, durante la quale è salito sul podio nei tre grandi eventi in programma: argento ai Mondiali Indoor, argento agli Europei di Roma, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle occasioni che contavano davvero non si è mai tirato indietro e anche nel duello contro il grande Miltiadis Tentoglu, fuoriclasse greco che ha dominato la specialità nelle ultime annate agonistiche, non si è mai tirato indietro.