Magia a 1800. Dalla fiaccolata ai sapori dell'inverno

Livigno è una delle mete invernali più apprezzate da coloro che amano lo sport, la montagna il bianco Natale. Non mancano nella cittadina i mercatini che sono in grado di accendere ladelle Feste anche ametri. Fino al 24 dicembre è possibile farsi incantare dalle tipiche casette in legno in cui è facile trovare l’idea regalo giusta per le per le persone a cui si vuole bene. I manufatti che si trovano a Livigno sono realizzati da artigiani esperti che sono in gradi realizzare oggetti preziosi e unici. Livigno e i suoi mercatini consentono di effettuare un viaggio sensoriale tra icioccolata calda alla cannella, fino al profumo pungente dei chiodi garofano del vin brûlé. Da non perdere anche lanatalizia, uno spettacolo all’insegna di adrenalina e tradizione a cura dei maestri di scii della città.