Laverita.info - Madrid s’inventa il lockdown anti nubifragio

Il governo spagnolo ha approvato un decreto che prevede l’istituzione del congedo climatico retribuito in caso di emergenza meteo Ancora una volta, come con il Covid, invece di prevenire i disastri con le giuste opere pubbliche, si sceglie di chiudere tutti in casa.