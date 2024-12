Liberoquotidiano.it - "Ma l'opposizione a Meloni si fa così?": anche Repubblica sfotte Bonelli, la domanda a bruciapelo

Il compagno Angelocavalca gli scioperi e continua a urlare e ad attaccare il governo. L'ultimo capitolo, un'intervista concessa adi domenica 1 dicembre. Il co-segretario dei Verdi, fresco di rielezione, parte però dalla divisione in Europa tra i progressisti: il Pd che vota a favore di Ursula von der Leyen e i Verdi, come il M5s, contro. "Non potevamo legittimare la politica dei due forni, che ha finito per sdoganare l'estrema destra", afferma, adombrando subito l'avanzata di una presunta destra estrema Gli chiedono quali siano i suoi timori, e il Verde rincara: "Un arretramento sul clima e sui diritti. In estate avevamo guardato con favore alle proposte programmatiche, poi il Ppe ha fatto un'intesa con l'estrema destra che per noi è irricevibile". Dunque parla di "ecologismo pragmatico", denuncia il rischio di una mancata "tenuta sociale", poi ammette: "Se non costruiamo un'alleanza col mondo del lavoro continuerà a vincere la destra".