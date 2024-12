Ilnapolista.it - Lukkau è in fuga verso i 400 gol (Corsport)

Il Corriere dello Sport ricorda che la sfida di oggi contro il Torino ha un valore particolare per Lukaku. All’attaccante belga infatti mancano infatti 9 gol per raggiungere quota 400 reti messe a segno in 13 anni di carriera. Inoltre Big Rom ha anche una tradizione positiva proprio contro i granata.“Romelu 391: è il prefisso dei gol di Lukaku. E il conto alla rovescia inaugurato domenica scorsa con la Roma può continuare: il gol segnato da Rom ha permesso al Napoli di vincere la nona partita in campionato e a lui di portarsi a -9 da quota 400 reti in carriera. Ha girato l’angolo, è sull’ultimo rettilineo, e la prima tappa è Torino. Leggi anche: Il Napoli trasforma in gol il 63% delle occasioni create, nessuno fra i top-5 campionati europei fa meglioOggi. Per la settima volta contro il Toro, una delle squadre più colpite nel corso della sua parabola italiana: 5 gol in 6 partite.