Riminitoday.it - L’Odissea di Oumar, arrivato in Italia col barcone: “Ora faccio il pasticcere a Rimini e aiuto la mia famiglia in Mali”

Dalè partito nel settembre 2013, lasciando lì la sua: mamma, figlio e i suoi sei fratelli: “C’era la guerra e non avevamo alcuna sicurezza, perciò me ne sono andato”.affrontata nei mesi successivi ha consentito aOudiaby, 38enne originario del, di approdare in.