LIVE – Ternana-Milan Futuro Serie C 2024 2025 DIRETTA

Alle 15:00 di oggi, domenica 1° dicembre ilfarà visita allain occasione della 17ª giornata del girone B diC. Un impegno difficile, forse proibitivo per gli uomini di Bonera, che sono però reduci dal carico di autostima fatto in Coppa Italia contro la Torres. “Arriviamo alla partita contro lacon la giusta mentalità. Sarà, però, una gara difficile e lo sappiamo. Loro hanno valori tecnici importanti, è una squadra costruita per vincere il girone e salire di categoria, molti dei loro calciatori hanno alle spalle esperienza anche inB”, le parole del tecnico rossonero. Una partita particolare anche perché c’è un grande ex: Ignazio Abate, ora allenatore della. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 15:00.