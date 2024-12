LIVE – Staffetta maschile Kontiolahti 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedella4×7.5 km di, in Finlandia, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la prima giornata dedicata alle staffette miste, tocca alle squadre maschili sfidarsi sulla pista della cittadina finlandese. L'Italia schiera, nell'ordine Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e a chiudere il veterano Lukas Hofer. Il ruolo di favorita lo ricopre ancora una volta la Norvegia, che dovrà guardarsi soprattutto da Francia e Svezia, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: l'appuntamento è per le ore 13:45 di domenica 1° novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladiper non perdersi davvero alcuna emozione.