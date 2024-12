LIVE – Staffetta femminile Kontiolahti 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedella4×6 km di, in Finlandia, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la relay maschile che ha aperto questa seconda giornata di gare sulle nevi finlandesi, tocca alle donne sfidarsi nella gara a squadre. L’Italia proverà ad inserirsi nelle posizioni che contano, nonostante l’assenza pesante della detentrice della Sfera di Cristallo Lisa Vittozzi. Le quattro azzurre a scendere in pista sono, nell’ordine, Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Si preannuncia grande battaglia al vertice, con Norvegia, Svezia e Francia pronte a lottare per la vittoria, ma nessuna formazione va sottovalutata. Chi salirà sul podio e trionferà? L’appuntamento è per le ore 17:25 italiane di domenica 1° novembre.