Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Ruka 2024 in DIRETTA: manca Karlsson, c’è Johaug, Comarella al via. Amundsen vince tra gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16: Tra le novità più intriganti c’è il ritorno di Therese, che dopo essersi ritirata per scelta personale, ha deciso di tornare a competere e subito è salita sul secondo gradino del podio nella 10 km a tecnica classica di venerdì. Quella di oggi è la gara che prima del ritiro prediligeva e dunque si attende una grande prova della norvegese11.13: Non c’è al via la vincitrice di venerdì, la svedese Fridache preferisce saltare la gara a tecnica classica dove è meno competitiva al momento.11.10: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelle 20 km a tecnica libera femminile con la formula dellain programma a(Finlandia), terzo appuntamento per la Coppa del Mondo-2025.10.23: Alle 11.25 il via della 20 km femminile con i fari puntati su