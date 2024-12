Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: inizia la gara!

17.01 Tutti i pilotino con gomme medie, tranne Hulkenberg (Haas) che monta le hard.17.00 Giro di formazione.16.59 Leclerc ha rotto la cannuccia collegata al casco. Non potrà bere.16.58 Saranno 57 i giri da percorrere.16.51 La Ferrari, per quanto consentirà la macchina, dovrà attaccare. Magari anche cercando di attuare una strategia rischiosa con le gomme. A questo punto non c'è più nulla da perdere.16.45 Per quanto visto nella Sprint, il favorito n.1 sembra George Russell. La Mercedes si esalta quando le temperature non sono alte.16.41 Guardando la griglia di partenza e la classifica costruttori, alla Ferrari serve un episodio per riaprire il discorso iridato in vista dell'ultimaad Abu Dhabi.16.40 La classifica costruttori:1. McLaren 6232.