Strumentipolitici.it - Lituania, tensione con Pechino: Vilnius espelle tre diplomatici cinesi

La settimana scorsaha espulso tre collaboratori dell’Ambasciata cinese bollandoli come persona non grata e intimando loro di lasciare il Paese entro sette giorni. Il Ministero degli Esteri lituano non ha fornito spiegazioni dettagliate per tale provvedimento. Si è limitato a citare genericamente delle violazioni delle normative nazionali e della Convenzione di Vienna sulle regole diplomatiche. Il capo della Commissione parlamentare sugli affari esteri ha comunque precisato che si tratterebbe di problemi procedurali e non di questioni più gravi, come ad esempio lo spionaggio.Tuttavia, questa decisione non fa altro che aumentare leche regna fra. Le aperture offerte dal prossimo premier lituano Gintautas Paluckas non bastano per il momento a ristabilire un clima sereno nelle relazioni con la Cina.