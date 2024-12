Ilgiorno.it - Leon ringalluzzita affronta la Tritium. Fucina col Mapello

Battere il ferro finché è caldo. Così pensano in casadopo la domenica perfetta con la goleada ale il ritorno di Bonseri. Al derby casalingo con laoggi. Mancherà El Kadiri, squalificato. E vediamo quale sarà la reazione delcontro la. In panchina non ci saranno i due allenatori, Mascaro e Anania, entrambi squalificati. Rientra Picci. Già pesanti i punti in palio tra Colognese e Casati, terz’ultima e penultima. Nel girone A spicca alle 15 Ardor Lazzate-Mariano. Trasferta proibitiva per la Lentatese a Solbiate nella tana della capolista, mentre il Meda va a Saronno. La Base chiede strada alla Vergiatese. Ro.San.