Ilfattoquotidiano.it - Legata e drogata durante il sesso, “ha costretto la vittima a pratiche dolorose e mortificanti”: il mago della tv Paolo Abbozzi accusato di stupro

Dai palcoscenici e gli show al banco degli imputati. Venerdì scorso, in tribunale a Roma, si è tenuto l’interrogatorio di, conosciuto come– lo pseudonimo con il quale ha partecipato a decine di programmi tv – ora a processo per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall’inferiorità psichica di cui èuna donna che ha frequentato per sei mesi. Tutto è cominciato nell’estate del 2022, in Sardegna, quando la donna conosce iluna sua esibizione e nel giro di poco tempo, quando rientra a Roma, decide di abbandonare la famiglia. “Mi disse che si era giurata amore eterno con quest’uomo e da un giorno all’altro è uscita di casa”, ha raccontato il marito. Una scelta libera? Secondo la procura no: ill’avrebbe manipolata e circuita, anche con l’uso di medicinali.