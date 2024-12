Quotidiano.net - Le condizioni di Zelensky per la tregua: solo dopo pacchetto di armi e invito Nato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 dicembre 2024 – Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas e la Commissaria all'Allargamento Marta Kos sono in visita a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr. La scelta, altamente simbolica, coincide con il primo giorno di lavoro della nuova Commissione Europea. "Nel primo giorno in carica siamo qui per dare un messaggio: siamo dalla parte dell'Ucraina, militarmente, finanziariamente e politicamente come dal primo giorno", ha dichiarato Costa. Le notizia in diretta