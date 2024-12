Ilpescara.it - Lavori ponte Paolucci, modifiche temporanee alla viabilità per due giorni

Leggi su Ilpescara.it

sul lungofiume dei Poeti, per via dell’esecuzione deitra ile l' asse attrezzato. In particolare, le due giornate interessate dai divieti saranno quelle di domani, lunedì 2 dicembre, e di mercoledì 4 dicembre.Sul sito del Comune è.