Laura Pausini annuncia a ‘Verissimo’ il docu-concerto ‘Laura 30 World Tour’

Domenica 1° dicembre a Verissimo grandi celebrazioni per gli oltre trent’anni di carriera dell’artista italiana più premiata al mondo:. La cantautrice dei record sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista. Inoltre, attraverso alcune clip in esclusiva, a Verissimo verrà presentato il30Tour. Ilsarà disponibile, in anteprima mondiale, proprio da domenica 1° dicembre, alle ore 19.00, su Mediaset Infinity.Per la prima volta sulla piattaforma digitale di Mediaset, gli utenti potranno godere gratuitamente di uno show unico scritto con un linguaggio innovativo e declinato in un formato ad hoc per il web: il passato, il presente, il futuro. I tre capitoli della vita artistica di una vera e propria icona internazionale che non ha mai dimenticato le sue radici italiane.