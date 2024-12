Ilgiornale.it - La Swiatek dopo Sinner. E la Wada apre gli occhi

Leggi su Ilgiornale.it

Diciamo la verità: lo sport professionistico nel quale il calendario non si ferma mai sta diventando sempre più complicato per gli atleti, ai quali è chiesta la reperibilità per prelievi di sangue e urine anche in piena notte