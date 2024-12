Firenzetoday.it - La star di Hollywood James Franco in visita agli Uffizi / FOTO

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'attore, regista e sceneggiatore americanostamani in, a Firenze per presentare il suo ultimo film, Hey Joe (regia di Claudio Giovannesi), è arrivato oggi domenica 1° dicembre intorno alle 11.