Reggiotoday.it - La Reggina vede allontanarsi la vetta, mister Trocini: "Abbiamo meno bonus"

Laladella classifica dopo il pareggio ottenuto sul campo della Nissa. La capolista Siracusa è distante adesso sei lunghezze e non c'è più tempo e terreno da perdere, come ha dichiarato il tecnico degli amaranto Brunoal termine della gara in Sicilia.