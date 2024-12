Strumentipolitici.it - La guerra degli USA in Ucraina per i soldi e per le risorse minerarie: lo ha ammesso il senatore Graham

Qualche giorno fa ilrepubblicano Lindseyha detto con una sincerità disarmante ciò che solitamente viene spacciato eccesso di dietrologia o per antiamericanismo. Ha spiegato con una generosità di dettagli che gli Stati Uniti sono impegnati in un confronto contro la Russia inper ottenere ricchezze finanziarie e, quelle che può offrire Kiev.Inper arricchirsiSì, avete sentito bene, commenta il Responsible Statecraft, una delle poche testate occidentali ad essersi occupata delle dichiarazioni deldella Carolina del Sud. In un’intervista su Fox News quest’ultimo ha infatti risposto in maniera tanto spudorata quanto dettagliata alle domande del presentatore Sean Hannity sull’attuale atteggiamento dell’amministrazione Biden verso il sostegno a Kiev.