Fanpage.it - La famiglia Schumacher ricattata dalla persona che non t’aspetti: 15 milioni per non pubblicare foto dell’ex pilota

Leggi su Fanpage.it

Svelato il piano ordito da una ex guardia del corpo dell'extedesco: la minaccia informatica ordita assieme ad altri due complici. Volevano soldi per non diffondere circa 1500 immagini, 200 video e una serie di rapporti diagnostici molto dettagliati sull'ex campione del mondo di F1.