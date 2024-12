Liberoquotidiano.it - La deriva della Cgil: irrilevante in fabbrica, pericolosa in piazza

Sono due, ed entrambi ben consistenti, i punti che rimangono in evidenza dopo lata landiniana di venerdì: per un verso, il clamoroso flop delle adesioni allo sciopero; e per altro verso laestremista che si è manifestata sia nelle dichiarazioni di Landini stesso che in quanto abbiamo visto in strada (non solo a Torino). Ricorrendo alla geometria, si potrebbe dire che tra due punti passa una sola retta: in altre parole, quei due dati politici non sono contrapposti né contraddittori tra loro, ma sono elementi ormai inscindibili nella politica del capo.