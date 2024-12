Sport.quotidiano.net - La 14esima giornata. Cividale ok nell’anticipo. Rbr raggiunta in testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per un paio di giorni lassù c’è anche. La squadra di Pillastrini ha agganciato la vetta grazie al +17di venerdì a Cento (62-79), una gara mai in discussione e con ampie rotazioni per i friulani. Le altre gare sono in programma oggi alle 18. Il big match è certamente Rbr – Brindisi, ma occhio anche a una sfida tra le più nobili che possa proporre questo campionato, vale a dire Pesaro – Cantù. Tra le inseguitrici più convinte di RivieraBanca c’è sicuramente Udine, ampiamente favorita nella sfida interna con Cremona. Forlì non può sbagliare in casa con Piacenza, così come Orzinuovi che ospita Nardò. Una delle squadre più calde, la Fortitudo di Caja, fa visita a Vigevano per andare in striscia. L’Urania Milano, ad Avellino, non vuole perdere terreno dalle prime della classe.