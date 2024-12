Imolaoggi.it - Kallas a Kiev, “la UE vuole che l’Ucraina vinca questa guerra”

“Sino ad oggi la discussione è stata intorno a quali Paesi sarebbero disposti a mandare dei soldati in Ucraina e quali no: io credo non si debba escludere nulla e mantenere una certa ambiguità strategica sul punto” Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kajain un’intervista rilasciata ad un gruppo di media internazionali, tra.