Fanpage.it - Jovanotti torna in tv a CTCF dopo l’incidente in bici: “La mia gamba di titanio suona in aeroporto”

Leggi su Fanpage.it

to in radio e anche in tvl'incidente inche lo ha costretto a un lungo stop.due operazioni, "piuttosto avventurose", oggi ha una"di", ha raccontato, "cheai controlli in aeroporto". A Che tempo che fa il celebre cantante ha rivelato qualche dettaglio sul tour nel 2025.