Iscrizione sindacale, come revocarla: la guida [MODELLO]

revocare l’(delega) – L’a un sindacato può avvenire in modo quasi inconsapevole, magari durante la richiesta di una consulenza o compilando un modulo in fretta. Tuttavia, quando si decide di annullare tale, il processo può rivelarsi più complesso di quanto si pensi. Prima di tutto occorre accertarsi che sul proprio cedolino, tra le trattenute, sia presente il codice corrispondente al sindacato a cui si è iscritti. Molti insegnanti si ritrovano a pagare una quota mensile di circa 10 euro senza avere le informazioni necessarie per interrompere tale sottoscrizione. In questo articolo, vi forniremo unadettagliata suprocedere per revocare in maniera definitiva l’, sia tramite posta raccomandata che tramite posta elettronica certificata (PEC).