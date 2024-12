Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto: ragazzo perde le dita di una mano

Leggi su Salernotoday.it

Tragedia sfiorata, oggi, a Pagani, dove un’(Fiat 500) e unasi sono scontrate, in via Tramontano, per cause in corso di accertamento. I soccorsiNel violento impatto è rimasto ferito il centauro di 23 anni, che ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo e sembra anche.