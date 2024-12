Quicomo.it - Incidente in moto alle porte del Comasco: gravissima 15enne

Leggi su Quicomo.it

nella notte a Verano Brianza, sulla strada Sp10 (via Piola) che porta a Mariano Comense (Como). Secondo quanto ricostruito il sinistro è avvenuto nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre intorno all'1.30. Sono ancora pochissime le informazioni in merito ma come riportato.