Monzatoday.it - Incendio nel seminterrato del laboratorio di analisi di Monza: grande spiegamento dei vigili del fuoco

Leggi su Monzatoday.it

Sono scese in campo più squadre deideldel comando die Brianza ieri sera 30 novembre intorno alle 23.30 per domare unche ha coinvolto un locale all'interno di un complesso di laboratori perin via Martire delle Foibe a