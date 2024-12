In Italia qualcosa sta cambiando ma, per ora, in maniera non confacente al momento storico

Leggi su Ildenaro.it

Lo sciopero di ieri, è inutile citarne le motivazioni, ha espresso un’immagine chiara e multiforme dell’evoluzione dell’che lavora. È bene non riprendere l’argomento “partecipazione”, che di certo porterebbe a una polemica che nessuno reclama. È credibile che alcuni punti salienti dei discorsi dei leaders sindacali vadano considerati al netto della carica di veemenza che la circostanza li spronava a esprimere. L’invito rivolto alla platea che era scesa in piazza a Torino per ascoltare Landini, è stato fatto senza ombra di dubbio in base a concetti in elaborazione all’interno di quella sigla ormai da tempo. Sono quindi da considerare sovversive le affermazioni: “rivolteremo il Paese come un guanto” – meno male che il paragone non è stato fatto con un calzino- . Tanto è avvenuto diverso tempo fa, in una manifestazione del genere.