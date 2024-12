Sport.quotidiano.net - Il Savarna vuole allungare

Leggi su Sport.quotidiano.net

, il, in vetta al girone G di Prima Categoria: i biancoazzurri, però, sono attesi dal difficile derby di Bagnacavallo (4º in classifica), in una sfida che vede la miglior difesa (quella dei biancorossi locali) con 11 gol subiti opposta al miglior attacco della capolista, ben 25 gol fatti in appena 11 gare. Tenta la rimonta il Real Fusignano staccato di 4 punti e ospite del Fosso Ghiaia. Nel girone F, cerca punti salvezza, la Virtus Faenza – ne ha bisogno per uscire dalla zona playout – impegnata a Castel del Rio, formazione al momento a centro classifica. Il Cotignola ospita il Funo. Si sono giocati gli ottavi di Coppa: Bagnacavallo e Cotignola hanno concluso le gare ai rigori: i primi sono stati battuti 2-3 dagli Amici di Stefano, i secondi hanno vinto 12-11 contro il S.