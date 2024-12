Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna Rfc riparte da Paganica. Manca un successo in trasferta

Dopo la settimana di riposo, il campionato rugbistico di serie A delRfc riprenderà con la, sesta prova del girone di andata. Con questo appuntamento in terra aquilana si apre un dicembre insidioso, che proseguirà con due sfide di alta classifica, l’8 dicembre con la Roma Olimpic e il 22 dicembre in casa del Firenze Rugby: un tris di appuntamenti da affrontare con il piglio giusto per trovare conferme e continuità. Conferme che, dopo la vittoria di due settimane fa con la Primavera, i Galletti cercano anche fuori casa, essendo ancora a secco di risultati positivi nelle gare esterne. È il primo confronto ufficiale tra, che in passato si sono incontrate solo in test-match amichevoli pre-campionato: i Galletti, che con 12 punti si trovano esattamente a metà classifica, hanno un vantaggio di 3 lunghezze sulla formazione abruzzese, reduce dalla sconfitta nel derby con L’Aquila.