Brindisireport.it - Il "nuovo' Brindisi" in campo: biancazzurri a caccia dell'impresa con la Nocerina

Leggi su Brindisireport.it

Unrivoluzionato si appresta ad affrontare nel pomeriggio di oggi la, in un match durissimo in scena allo stadio Fanuzzi (ore 16:00). Dopo la sconfitta contro l'Ugento icercheranno di ripartire con l'obbiettivo di azzerare il prima possibile la penalizzazione in.