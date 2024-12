Brindisireport.it - Il "nuovo" Brindisi entusiasma: al Fanuzzi grande impresa contro la Nocerina

Leggi su Brindisireport.it

– La montagna era una delle più impervie che potesse capitare, ma ill'ha scalata con successo. I biancazzurri, ampiamente rinnovati, si sono imposti per 2-1la, seconda forza del campionato di Serie D, in un match valevole per la 14esima giornata. Gli uomini di.