Teleclubitalia.it - Il Napoli a Torino per rimanere in testa alla classifica, Conte si affida ancora a Kvara, Neres in panchina

Leggi su Teleclubitalia.it

Ilin vettascende in campo alle ore 15, allo stadio Olimpico di, per affrontare i granata di Vanoli.dovrebbersi nuovamente ai soliti volti, con Meret tra I pali, In difesa solita coppia centrale con Rrahmani e Buongiorno, Di Lorenzo sulla destra e Olivera sul versante mancino. Chiavi del .L'articolo IlperinsiinTeleclubitalia.