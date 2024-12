Ilgiorno.it - Il giardino Gianluigi Bonelli: "Un’oasi verde nel traffico dedicata al ’padre’ di Tex"

Un piccolo gioiello, incastonato tra i palazzi di via Mac Mahon, nel quartiere della Ghisolfa.di alberi ed erba, protetta su tutti i lati dalle cancellate, dalle siepi e dalle mura dei condomini. Intitolato all’ideatore di Tex Willer, che abitava qui vicino, ilsi presenta come uno spazio grazioso e tranquillo, con due aree giochi e un monumento donato dalla famiglia del fumettista: il basamento in bronzo riporta in bassorilievo alcune scene del fumetto italiano, la parte superiore rappresenta un cavaliere del Far West con il suo fidato ronzino. "È un bel parco ? commenta Mario Boldi, che viene qui nel tragitto da casa all’università ? È un angolo di pace in mezzo aldella metropoli, che chiude di sera e vieta l’ingresso ai cani". Gli fa eco Nadia Sbarra, che vede ildal balcone di casa: "È un parco molto frequentato dai bimbi e pieno di scoiattoli.