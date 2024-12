Lanazione.it - "Il Comune rinuncia alla discussione sulla destinazione dell’area Enel"

Leggi su Lanazione.it

Nella seduta di Consiglio comunale dell’altra sera si è parlato del futuro, il dibattito ha suscitato le perlessità dell’opposizione. Ne parliamo con il capogruppo del Pd Martina Giannetti. Cosa è emerso nella? "Il timore che da tempo avevamo è stato confermato: quanto previsto dal protocollo di intesa del 2023, riguardo i tavoli con stakeholders istituzionali, imprenditoriali e sociali, altro non era che un bluff. La giunta nel rispondere ad una nostra interpellanza, dichiarato che, per garantire la riservatezza delle imprese coinvolte, renderà noti i progetti selezionati per la prosecuzione degli iter progettuali entro il primo trimestre 2025". Quindi cosa succederà? "In pratica, quando ormai il quadro sarà definito e le imprese saranno già state selezionate da, avremo accesso ai progetti depositati".